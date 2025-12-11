Вечер памяти героев Отечества прошел в Химках

В школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках состоялась торжественная программа, посвященная Дню героев Отечества. Участниками стали воспитанники учреждения, а также преподаватели и активные жители городского округа.

Заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов и руководитель Движения общественной поддержки Олеся Климачева приняли участвовали во встрече.

«Сегодня особенно важно говорить о патриотизме, традиционных ценностях и любви к России. Каждый может внести вклад в ее защиту — на передовой, в информационном поле или здесь, в тылу», — поделился заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов.

Кадеты представили творческую программу, включающую чтение стихов и отрывков из произведений, посвященных служению Родине. Особенно трогательным моментом стало исполнение учащимися четвертого класса песни «О той весне», которое вызвало бурные аплодисменты у зрителей.

Ребята показали портреты своих героических родственников, защитников страны в разные исторические этапы, предоставленные из семейных архивов.

День Героев Отечества отмечается с 1769 года, когда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия — высшую военную награду Российской империи.

Мероприятия, посвященные важным памятным датам, на постоянной основе проводятся в Химках. Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов отметил, что такие инициативы помогают сохранять культурное наследие России и вызывают у молодежи интерес к истории страны.