Вечер памяти фотографа Николая Андреева прошел в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее состоялось празднование 143-летия со дня рождения фотографа-пикториалиста Николая Андреева. Мероприятие провели в рамках ежегодного фестиваля «Андреевская осень».

В своих работах Николай Андреев запечатлел серпуховские пейзажи, берега Оки и Протвы. Его произведения получили мировое призвание от Парижа до Сарагосы.

В рамках фестиваля частники конкурса «Наследие мастера» воспроизводили локации и композиции, стремясь передать дух и настроение его работ. На мероприятии наградили победителей творческого состязания. Среди них — председатель серпуховского фотоклуба Владимир Григорян, Председатель пущинского фотоклуба и член Союза фотохудожников России Владимир Гришин, Председатель Серпуховского центра фотографического искусства имени Николая Андреева и Василия Улитина, член Ассоциации фотографов «Евразия» Юрий Сурков, а также член Серпуховского центра фотографического искусства имени Николая Андреева и Василия Улитина Ирина Ланских и член Союза фотохудожников России Владимир Лосман.

Украшением вечера стало выступление певицы Тамары Бриллиантовой и актера Дмитрия Глухова. Также собравшимся представили музыкально-литературное слайд-шоу, которое раскрывает художественные образы Андреева.