Вечер памяти авиаконструктора Александра Яковлева пройдет в Химках 1 апреля

Вечер памяти создателя самолетов «Як» Александра Яковлева пройдет в Умной библиотеке в Химках 1 апреля. Слушателям расскажут о выдающемся ученом.

Лекцию об Александре Яковлеве проведут в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Ее посвятят сохранению исторической памяти о выдающихся личностях, которые внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации.

«Гости встречи узнают о жизни и достижениях Яковлева, о его вкладе в создание мощных и надежных советских самолетов, которые сыграли ключевую роль в Великой Отечественной войне и последующем развитии авиации», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Александр Сергеевич Яковлев — советский авиаконструктор, академик, Герой Социалистического Труда. Он создал самолет «Як», который стал символом авиации. После войны ученый разрабатывал реактивные самолеты, вертолеты и гражданскую авиацию, а его конструкторское бюро стало одним из мировых лидеров в области авиастроения.

«Память о великих конструкторах и их достижениях важна не только для истории, но и для воспитания будущих поколений. В наши дни потомки героев продолжают стоять на защите Родины, участвуя в специальной военной операции. Их мужество и профессионализм — это продолжение традиций, заложенных великими учеными, инженерами и военными», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, масштабная патриотическая программа реализуется в Химках несколько месяцев. Депутат Ирина Спирина отметила, что ее цель — объединение поколений вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Вечер памяти пройдет 1 апреля в 16:00 в Умной библиотеке на улице Калинина, 13.