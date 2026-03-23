Вечер памяти артистки Зинаиды Игнатьевой прошел в Одинцове

Мероприятие и концерт состоялись в музее-заповеднике А. С. Пушкина. Зинаида Игнатьева — пианистка, профессор Московской государственной консерватории и народная артистка России.

В концерте приняли участие ее воспитанники, лауреаты международных конкурсов Сергей Терехов, Юлия Чернявская, Наталия Бастатская, Ксения Озерова, Ирина Тагиева, Елизавета Дзахоева и Наринэ Тамразова. Эти известные и признанные в музыкальном мире пианисты уже сами ведут преподавательскую деятельность. Они исполнили произведения русских и европейских композиторов, а также поделились приятными воспоминаниями о своем педагоге.

Свыше 70 выпускников Московской консерватории были учениками Зинаиды Игнатьевой. Среди них лауреаты международных конкурсов: Максим Железнов, Юлия Чернявская, Игорь Ганиев, Илья Кондратьев и другие исполнители.

Артистка совмещала свою деятельность педагога в консерватории с преподаванием в Московском музыкальном колледже и Центральной музыкальной школе.