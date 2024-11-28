Вечер памяти актера Алексея Баталова прошел в Химках

Мероприятие, приуроченное к 96-летию народного артиста Советского Союза Алексея Баталова, провели в Доме культуры «Контакт». Горожанам рассказали о жизни известного актера.

Участникам встречи показали красочный сюжет о значимых событиях в творчестве Алексея Баталова и рассказали о биографии артиста.

«Мы должны помнить о великом культурном наследии нашей страны и передавать эти знания молодежи», — поделился заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, направленной на прививание жителям округа чувства любви к Родине. Главная цель проекта «Химки. Успех в единстве поколений» — сохранить историческую память о важных событиях и личностях нашей страны.

«С начала июля в нашем городе провели свыше 500 патриотических мероприятий для жителей. Форматы встреч абсолютно разные: от мастер-классов до костюмированных балов. Особенно приятно, что все активности не остаются без внимания жителей», — подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Галина Болотова.

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