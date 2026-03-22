Вечер памяти Александра Невского прошел в Химках

Творческое мероприятие состоялось 20 марта в Сходненской детской школе искусств. Его открыли муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Воспитанники школы представили патриотические песни и хореографические номера. Участники также узнали о дипломатических и военных победах князя, которые на века определили вектор развития страны.

Руслан Шаипов отметил, что для юных химчан подвиг Александра Невского — живой пример того, как преданность своему делу и любовь к Отечеству помогают преодолевать любые испытания. Когда ребенок выходит на сцену с песней о Родине, он пропускает эти смыслы через себя, подчеркнул депутат.

Олеся Климачева добавила, что такие вечера в стенах школ искусств решают сразу несколько задач: сохраняют культурное наследие и дают молодежи возможность проявить себя. Мероприятие приурочили ко Дню памяти святого благоверного князя.