Вечер памяти актера Вячеслава Тихонова пройдет в Химках 6 февраля

В Детской школе искусств имени Верстовского в Химках состоится кинолекторий, приуроченный ко дню рождения выдающегося советского актера, Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Участники мероприятия смогут узнать о жизненном пути и творческой карьере актера, увидеть редкие архивные материалы и фрагменты культовых фильмов с его участием.

На встрече зрителям расскажут, как образ актера ассоциировался не только с борьбой против фашизма, но и с профессионализмом, интеллектом и стойкостью.

«Творчество Вячеслава Тихонова всегда поднимало важные вопросы нравственности, патриотизма и ответственности перед страной. Его работы остаются актуальными и сегодня», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула, что подобные мероприятия очень важны для воспитания молодого поколения, так как они помогают осознать важность любви к Родине и уважения к ее истории.

Кинолекторий станет частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках. По словам муниципального депутата Инны Монастырской, цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к культуре и истории своей страны.

Мероприятие начнется 6 февраля в 13:00 по адресу: улица Нахимова, дом № 2. Вход свободный, возрастных ограничений нет.