Вечер памяти актера Юрия Никулина прошел в Доме культуры «Брехово» в Химках

В Доме культуры «Брехово» прошел памятный вечер, посвященный легенде комедийного кино Юрию Никулину. Взрослые и дети округа, а также депутат Химок Алексей Федоров собрались на встрече, чтобы вспомнить творческое наследие народного артиста.

Важность его личности отметили на мероприятии

«Юрий Никулин — наш народный любимец, символ юмора и доброты. Во всех своих образах — клоуна Юрика, майора Лопатина или Семена Семеновича — он оставался самим собой. Это высшая степень актерского мастерства — не играть роли, а проживать их», — поделился депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

Гостям продемонстрировали фрагменты из ранних работ и хитов фильмографии Никулина: «Девушка с гитарой», «Ко мне, Мухтар», «Операция Ы», «Кавказская пленница» и других. Просмотр дополнила лекция о жизни и творческом пути артиста.

Музыкальную программу представил творческий коллектив Дома культуры «Брехово».

«Фигура Юрия Никулина занимает особое место в отечественной культуре. Проведение таких вечеров помогает в доступной форме знакомить молодежь с его творческим наследием и сохранять интерес к классике отечественного кино», — отметила Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов выделил, что подобные мероприятия воспитывают бережное отношение к истории и сплачивают поколения жителей.