Вечер памяти актера и певца Марка Бернеса провели в Химках

В честь народного артиста РСФСР Марка Бернеса в городском округе Химки организовали музыкальный вечер. Собравшиеся услышали знаменитые композиции в исполнении Николая Бурьяновского.

В рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» организовали вечер памяти народного актера и певца Марка Бернеса. Мероприятие прошло в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках. Гости вечера насладились песнями золотого фонда советской эстрады в исполнении обладателя почетной грамоты президента РФ, орденов Почета и «Служение искусству», премии «Национальное достояние России» Николая Бурьяновского. Также собравшимся рассказали интересные факты из жизни великого советского артиста.

Горожанам показали видеообращение депутата химкинского Совета депутатов Артура Каримова. На мероприятие приехала и лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

«Я была рада приветствовать всех ценителей творчества Марка Наумовича. На этом мероприятии мы погрузились в чудесную музыкальную атмосферу и еще раз убедились, что именно благодаря Бернесу сформировался золотой фонд советской песенной классики», — сказала Ольга Кириллова.

По словам Ольги Игнатьевой, благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений» жители могут участвовать в мастер-классах, открытых кинопоказах, исторических лекциях, круглых столах и других активностях.

Напомним, в Химках организовали уже боле 100 мероприятий в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Встречи с жителями регулярно проходят в парках и скверах, в домах культуры и школах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».