Вечер одноактных комедий по пьесам Чехова прошел в Богородском округе

Театральные постановки по произведениям «Предложение», «Юбилей» и «Медведь» срежиссировали Людмила и Валерий Игнатьевы. Премьеру посвятили 165-летию со дня рождения писателя. Яркая игра актеров, потрясающие декорации и костюмы никого не оставили равнодушным. Подготовка к премьере была сложной, репетиции проходили в авральном режиме. Костюмы и декорации создали сами участники постановки.

Материал для постановки выбирали долго и вдумчиво. Участники театра специально не смотрели экранизации, чтобы сохранить свое видение. При этом режиссеры постарались сохранить классическое прочтение материала.

Отметим, что у истоков создания труппы стояла актриса Малого театра и ученица народной артистки СССР Веры Пашенной Нина Воробьева. В 1952 году она создала в Доме культуры Обуховского коврово-суконного комбината театральный коллектив, который возглавляла 25 лет. На протяжении всех этих лет артисты бережно хранят традиции классической драматической школы. В ноябре 2005 года театральному коллективу присвоили звание «Народный».