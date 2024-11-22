Вечер о творчестве Высоцкого и Окуджавы провели в школе № 8 в Химках

Творческий вечер провели в школе № 8 в Химках. Его посвятили творчеству Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы. Ученики выступили перед родителями с докладами, стихами и песнями.

В программу творческого вечера вошли лекции о биографии Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, исполнение их песен и стихов, а также показательные выступления кадетов.

По словам директора учреждения Ольги Игнатьевой, мероприятие приурочили к годовщинам песен «Он не вернулся из боя» и «Мы за ценой не постоим».

С начала июля в Химках реализуют большую патриотическую программу. Для жителей ежедневно проводят разнообразные активности. Так, за это время в округе прошло свыше 500 мероприятий.

«На них горожан знакомят с важными датами и выдающимися личностями из истории нашей страны. Особенно приятно, что встречи нашли отклик среди жителей, ведь их регулярно посещают десятки горожан», — рассказал заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова добавила, что в патриотическую программу включили встречи с участниками СВО, лекции, мастер-классы, кинопоказы и многое другое.