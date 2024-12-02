Вечер танцев в стиле ретро прошел в ДК «Созвездие» Лосино-Петровского

В Доме культуры «Созвездие» городского округа Лосино-Петровский состоялся вечер отдыха «В стиле ретро». Собравшиеся участвовали в конкурсах, пели и танцевали под хиты прошлых лет.

Участники вечера погрузились в мир известных хитов, которые в прошлом радовали душу, вызывали улыбки на лице и желание танцевать. Гости мероприятия пели любимые песни и вместе вспоминали теплые события из прошлого.

Для участников ретро-вечеринки подготовили веселые конкурсы и музыкальные игры. Все желающие смогли проявить свои таланты и отлично провести вечер в кругу друзей и единомышленников.

«Спасибо всем, кто пришел и сделал этот вечер незабываемым! Ждем вас на следующих мероприятиях, чтобы вновь окунуться в мир музыки и веселья!» — поблагодарила одна из организаторов мероприятия.

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