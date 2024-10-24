Вечер чтения литературы о подвигах солдат ВОВ прошел в Химках

Поэтический вечер организовали в библиотеке № 7 в Химках. Встречу приурочили к Празднику белых журавлей.

Жители округа вспомнили лучшие поэтические произведения Расула Гамзатова и других именитых авторов, воспевавших доблесть воинов, павших в боях за родину. Также собравшимся рассказали историю возникновения Праздника белых журавлей.

«В русской литературе, особенно в произведениях о Великой Отечественной войне, журавли стали символом бессмертия души», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Творческий вечер стал частью масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его целью является патриотическое воспитание молодежи.

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