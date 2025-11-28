Вечер композитора Яна Френкеля прошел в Раменском

Это был не просто концерт, а путешествие во времени, позволившее зрителям окунуться в советское прошлое. Песни композитора звучали в исполнении творческих коллективов и чередовались с кадрами из художественных фильмов. Все это создавало в зале очень теплую атмосферу ностальгии.

«Мне посчастливилось побывать на концерте Яна Френкеля. Это было уже достаточно давно. Но сейчас при подготовке сегодняшней программы, слушая его песни, я словно вернулась на много лет назад», — поделилась воспоминаниями одна из участниц Валентина Зотчик.

Можно не сомневаться, что подобные чувства испытывали многие из тех, кто пришел на это мероприятие. А для более молодых зрителей концерт стал хорошей возможностью поближе познакомиться с отечественной песенной культурой и узнать для себя что-то новое.