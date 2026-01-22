Вечер классической музыки прошел в Химках

18 января в выставочном комплексе «Артишок» в Химках прошел праздник, посвященный Дню артиста. Жители и гости округа смогли насладиться живой классической музыкой и поучаствовать в творческих встречах.

Музыкальную программу вечера представили композитор, лауреат международных конкурсов Андрей Россиус и заслуженный летчик-испытатель России Аркадий Газарян. В их исполнении прозвучали известные классические произведения и авторские сочинения, создавшие теплую и камерную атмосферу.

Руководитель выставочного комплекса «Артишок» Игорь Краснов отметил, что развитие концертной деятельности остается одним из приоритетов учреждения, а искусство должно быть доступно для всех.

В рамках праздника также состоялась творческая встреча с учениками школы № 8 имени Матвеева. Школьников познакомили с историей театральных постановок по мотивам русских сказок конца XIX — начала XX века и рассказали о тонкостях актерского мастерства.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что подобные мероприятия объединяют людей и способствуют развитию культурной среды в Химках.

Выставка «Русская сказка на театральной сцене» будет работать до 2 февраля. Вход свободный.