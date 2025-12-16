Вечер кино прошел в Глуховском парке в Ногинске

14 декабря в Глуховском парке в резиденции Деда Мороза» состоялась премьера программы «Ногинск в кино». Гости получили редкий шанс услышать истории, узнать неизвестные факты о любимых фильмах и актерах, а также расширить свои знания о культурном наследии России.

Педагог-организатор Центра образования для детей и взрослых Евгения Кудрявцева поделилась собранными за несколько лет краеведческими материалами. Рассказала слушателям о кинотеатрах, фильмах, снимавшихся в Ногинске и окрестностях в ХХ и ХХI веках, актерах, связанных с Богородским краем, культурных кодах международного значения.

Научный сотрудник Государственного центрального музея кино, хранитель фондов киностудии имени Горького, автор четырехтомной энциклопедии «Актеры отечественного кино», член Союза кинематографистов России Алексей Тремасов рассказал гостям о киностудии, которой в этом году исполнилось 110 лет. Лектор так же упомянул актера из Электростали Геннадия Фролов и других земляков, связанных с кино.

Программа вызвала большой интерес, слушатели поблагодарили организаторов за предоставленные, уникальные материалы.