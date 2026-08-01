Вечер к 70-летию со дня выхода фильма «Солдаты» прошел в Химках

Литературное мероприятие к юбилею выхода кинокартины состоялось в драматическом театре «Наш дом». Активные жители города и почетные гости вспоминали картину, основанную на повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что фильм стал прорывом для своего времени, предложив честный, лишенный пафоса взгляд на человека на войне.

Участники вечера обсудили непростую судьбу ленты и то, как авторам удалось передать «окопную правду», сделав акцент на внутреннем мире солдата.

Депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что сегодня, когда военнослужащие защищают Родину, преемственность поколений ощущается особенно остро. По его словам, защитники наших дней — наследники героев Сталинграда.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что цель таких встреч — объединение поколений на основе любви к России и уважения к подвигу предков.