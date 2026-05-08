Вечер к 100-летию со дня рождения актера Юрия Пузырева прошел в Серебряных Прудах

Обаятельный, с дивным голосом и доброй улыбкой — таким запомнился зрителям артист театра и кино Юрий Пузырев. В Серебряных Прудах отметили 100-летие со дня рождения выдающегося земляка.

Юрий Пузырев родился в небольшом поселке на самом краю Московской области. Детство его прошло в Ленинграде. Фамилия Пузырева не гремела по всей стране, а вот лицо было знакомо многим зрителем. Но самым узнаваемым был голос актера. Юрий Пузырев был первым исполнителем песен «Надежда — мой компас земной» и «Ну почему ко мне ты равнодушна». Об интересных фактах из биографии актера, как начиналась его карьера и какие фильмы стоит пересмотреть, говорили со сцены центрального дома культуры.

«Мы рады, что живем на такой благодатной земле, и стараемся не просто увековечить память о наших земляках, а рассказать нашей молодежи. Хотим, чтобы она подражала тем людям, которые прославили не только малую родину, но и всю Россию», — отметил начальник отдела культуры и делам молодежи администрации округа Вадим Луковников.

Талант Юрия Пузырева был многогранен. Он играл драматические, лирические, комедийные роли. Фильмы «По ту сторону», «Поединок», «Приваловские миллионы» вошли в сердца миллионов зрителей и останутся там навсегда.