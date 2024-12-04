Вечер к 100-летию Булата Окуджавы прошел в Богородском округе

Творческое мероприятие под названием «Былое нельзя воротить» состоялось в Ногинской детской школе искусств. Участники вечера получили массу впечатлений и позитивных эмоций.

В честь юбилея выдающегося российского поэта воспитанники отделения «Искусство театра» вместе со своим руководителем Светланой Аникиной подготовили теплое и душевное представление. На вечере звучали песни, стихи и отрывки из произведений Булата Окуджавы. Юные артисты постарались передать зрителям атмосферу времени, в которое жил и творил знаменитый бард.

Булат Окуджава является одним из основоположников жанра авторской песни в СССР. Его песни звучат в известных отечественных кинофильмах. В общей сложности Окуджава написал более 800 стихотворений, около 200 из них стали песнями, которые он исполнял под гитару.

Такие мероприятия способствуют сохранению у подрастающего поколения памяти о выдающихся людях, помогают развитию творческого потенциала молодежи.

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