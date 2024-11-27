Вечер исторического танца прошел в Воскресенске

Перенестись на некоторое время в XIX век смогли все желающие жители городского округа. Исторический бал состоялся во Дворце культуры «Цементник».

Такое мероприятие проходит в Воскресенске уже в четвертый раз. Его организовал клуб исторического танца «Коломенский бал». Сообщество занимается воссозданием исторических танцев конца XIX века уже пять лет.

Руководитель клуба Михаил Зилотин рассказал, что кринолиновый бал получил название «Крем-брюле». На него, кроме жителей Воскресенска, приехали гости из Ступина, Москвы, Калуги и Тулы — всего около 100 человек.

Участники бала заранее подготовили себе костюмы — старинные платья и фраки. На подготовительных курсах их учили искусству танцевать вальс и другие бальные танцы.

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