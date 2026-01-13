Вечер гитарной музыки прошел в Воскресенске

Автор песен и виртуозный фингерстайл-исполнитель работает в гитарной академии AkStar. На концерте он сыграл композиции, продемонстрировав технику и личный подход к музыке.

«Для меня музыка — это не хобби, а способ выразить себя и донести до людей свои мысли», — рассказал гитарист Арутюн Карапетян.

По словам зрителей, музыкант создал атмосферу полного погружения в мир звука. Личные истории, которыми он делился между композициями, добавили выступлению теплоты и позволили лучше понять его творчество.