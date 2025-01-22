Вечер фортепианной музыки пройдет в Истре 25 января
В детской школе искусств «Вдохновение» 25 января пройдет вечер, посвященный Фридерику Шопену. Вход на мероприятие свободный.
На фортепианном вечере, посвященном творчеству великого композитора Фридерика Шопена, перед гостями выступит лауреат международных конкурсов Максим Гудкин. Он представитель старой русской фортепианной школы, концертмейстер, педагог и талантливый концертирующий пианист. Его репертуар включает в себя сложные произведения Людвига ван Бетховена, Александра Скрябина, Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова.
Уже в 10 лет Максим активно участвовал в различных конкурсах и фестивалях. Однако настоящая слава пришла к нему гораздо позже. В 1999 году он стал открытием Московского фестиваля юных пианистов имени Артоболевской, его исполнение произведений Шопена покорило и судей, и весь зал.
Мероприятие состоится в школе «Вдохновение» 25 января в 15:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.