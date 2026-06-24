Вечер авторской песни прошел в библиотеке в Химках

Главным героем встречи стал Юрий Визбор — человек-эпоха, чьи произведения до сих пор поют у походных костров, на уютных кухнях и в больших концертных залах. С приветственным словом к гостям обратилась муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

«Юрий Визбор — один от основоположников жанра и душа целого поколения. Как музыканту мне особенно ценно то, как филигранно он умел соединять лаконичный репортаж и высокую поэзию с удивительной мелодичностью. Его наследие — это более 300 песен, и каждая из них является отдельной историей, прожитой и прочувствованной до глубины. Отрадно, что в Химках сохраняются традиции такого душевного сотворчества, где музыка действительно наполняет сердца и объединяет людей», — отметила Инна Монастырская.

Мероприятие прошло в рамках литературно-музыкального объединения «Гитара по кругу». Читателям и активным жителям представили подробный очерк многогранного таланта Визбора: за 33 года творческой деятельности он состоялся не только как бард, но и как прозаик, сценарист и талантливый актер. Именно он стал создателем уникального жанра песни-репортажа. В ходе вечера участники вспомнили историю создания самых известных произведений автора. В зале прозвучали культовые хиты: «Милая моя», посвященная первой жене Аде Якушевой, вдохновляющий «Домбайский вальс» и пронзительная баллада «Ты у меня одна».

«В суете будней людям жизненно необходимо пространство, где можно замедлиться, обменяться теплыми воспоминаниями и просто попеть хором любимые песни. Творческие вечера в библиотеке становятся местом силы, они помогают справляться с одиночеством и укрепляют чувство общности в нашем городе. Когда мы вместе слушаем такие светлые произведения, мы становимся добрее и внимательнее друг к другу», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Творческие встречи и заседания объединения «Гитара по кругу» в Центральной городской библиотеке Химок проводятся на регулярной основе и давно стали доброй традицией округа. Принять участие в музыкально-поэтических вечерах могут все желающие жители города — вход на мероприятия свободный. Программа библиотеки постоянно обновляется, предлагая химчанам новые интересные форматы знакомства с классикой и современным искусством.