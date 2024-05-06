Вебинары по дорогам и транспорту пройдут в Подмосковье 8 мая | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 15:14 Вебинары по дорогам и транспорту пройдут в Подмосковье 8 мая Unsplash

Читать 360 в

Вебинары о госуслугах по транспорту и дорогам проведут в Подмосковье 8 мая. Они помогут жителям правильно подать документы на региональном портале.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на вебинарах расскажут о порядке подачи заявок, требованиях к документам и частых причинах отказа.

Реклама

Темами вебинаров станут согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения, выдача разрешения на работу такси, обслуживание карт «Стрелка» и другие.

Зарегистрироваться на встречи можно по ссылке.

Новости Подмосквья можно обсудить в «Суперчате 360».