Вебинары по дорогам и транспорту пройдут в Подмосковье 29 мая

Минтранс Подмосковья организует вебинары по дорогам и транспорту 29 мая. Подобные уроки ведомство проводит регулярно, а главная цель — помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно.

Специалисты расскажут о порядке подачи заявок, о требованиях к документам, а также объяснят, в каких случаях заявителю могут отказать в услугах, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта.

Все желающие смогут узнать, как согласовать размещение инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения, как получить разрешение на работу такси, нюансы обслуживания единых транспортных карт «Стрелка» и многое другое.

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