Вебинары от Минтранса Подмосковья: помощь в подаче документов на региональном портале госуслуг

В ходе вебинаров специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам.

Тематика вебинаров:

- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00. - Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00. - Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00. - Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00. - Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования — с 13:00 до 14:00.

И еще несколько тем — до 18:00. Ссылки на вебинары можно найти на сайте [webconf.mosreg.ru](https://webconf.mosreg.ru/).