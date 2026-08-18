Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 19 августа

В среду, 19 августа, Минтранс Московской области проведет серию вебинаров, посвященных услугам, которые можно получить на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Вебинары помогут разобраться в принципах и требованиях к подаче документов. Специалисты расскажут о правилах оформления заявок, а также о частых ошибках и причинах отказа в предоставлении услуг.

На вебинарах будут рассмотрены различные темы, включая согласование размещения инженерных коммуникаций, проектов и схем организации дорожного движения, выдачу разрешений на перевозку пассажиров и многое другое.

Подробная информация о темах вебинаров и ссылки для подключения доступны ниже:

И еще несколько тем в течение дня. Все подробности можно найти на официальном канале Минтранса Московской области.