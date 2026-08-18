Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 19 августа
В среду, 19 августа, Минтранс Московской области проведет серию вебинаров, посвященных услугам, которые можно получить на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Вебинары помогут разобраться в принципах и требованиях к подаче документов. Специалисты расскажут о правилах оформления заявок, а также о частых ошибках и причинах отказа в предоставлении услуг.
На вебинарах будут рассмотрены различные темы, включая согласование размещения инженерных коммуникаций, проектов и схем организации дорожного движения, выдачу разрешений на перевозку пассажиров и многое другое.
Подробная информация о темах вебинаров и ссылки для подключения доступны ниже:
- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00.
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00.
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00.
- Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00.
И еще несколько тем в течение дня. Все подробности можно найти на официальном канале Минтранса Московской области.