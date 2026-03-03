Вебинары Минтранса Подмосковья помогут с подачей документов на "Госуслугах"

В среду, 4 марта, специалисты Минтранса Московской области проведут серию вебинаров, чтобы разъяснить порядок подачи заявок и требования к документам на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Мероприятия направлены на помощь заявителям в правильном оформлении необходимых бумаг.

Эксперты обсудят частые ошибки при подаче документов и способы их избежать, а также осветят причины отказов по различным услугам.

Перечень тем вебинаров:

- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/7145770572)). - Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования — с 10:00 до 11:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995)). - Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047)). - Внесение в Реестр действующих пропусков для грузового автотранспорта — с 12:00 до 13:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2904865009)). - Согласование схем транспортного обслуживания территорий — с 13:00 до 14:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/4141691302)).

Все заинтересованные могут посетить вебинары и получить ценные рекомендации от специалистов.