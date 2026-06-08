Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров по госуслугам 10 июня

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В среду, 10 июня, сотрудники Минтранса Московской области проведут серию вебинаров, чтобы помочь заявителям разобраться в услугах, предоставляемых ведомством на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Консультации в онлайн-формате позволят узнать требования к документам, частые ошибки при подаче заявок и причины отказов.

Перечень тем вебинаров:

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