Вебинары Минтранса Подмосковья помогут с документами на госуслугах

Специалисты Министерства транспорта Московской области проведут серию вебинаров для заявителей. Мероприятия запланированы на среду, 21 января. Цель вебинаров — помочь правильно подать документы на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

В ходе встреч специалисты расскажут о порядке подачи заявок, требованиях к документам и частых причинах отказа по различным услугам.

Среди тем вебинаров:

* Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор (с 09:00 до 10:00). * Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (с 10:00 до 11:00). * Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (с 11:00 до 12:00).