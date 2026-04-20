Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 22 апреля
В среду, 22 апреля, сотрудники Министерства транспорта Московской области проведут серию вебинаров для тех, кто планирует воспользоваться услугами ведомства на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Консультации в онлайн-формате будут полезны для правильного оформления документов. Участникам расскажут о требованиях к документам, частых ошибках при подаче заявок и причинах отказа в предоставлении услуг.
Перечень вебинаров:
- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00;
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00;
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси— с 11:00 до 12:00.
И еще ряд других тематических сессий, посвященных различным аспектам работы ведомства.
