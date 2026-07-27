Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 29 июля

В среду, 29 июля, специалисты Минтранса Московской области проведут серию вебинаров на региональном портале госуслуг. Эти вебинары помогут пользователям лучше понять требования к подаче документов, узнать о частых ошибках и причинах отказа в оказании услуг.

Вебинары будут посвящены различным темам, связанным с услугами Минтранса:

Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00;

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00;

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00.

Это лишь некоторые из тем, которые будут рассмотрены в ходе вебинаров. Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства.