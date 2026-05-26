Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 27 мая
В среду, 27 мая, сотрудники Министерства транспорта Московской области проведут серию вебинаров для граждан, желающих получить услуги ведомства через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru. Консультации помогут правильно подать документы, узнать требования к ним, а также избежать распространенных ошибок и причин отказа.
Список тем вебинаров и ссылки для подключения:
- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00;
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00;
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00;
- Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00;
- Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования— с 13:00 до 14:00.
Полная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в MAX.