Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 18 марта

Специалисты Министерства транспорта Московской области проведут серию вебинаров 18 марта. Мероприятия направлены на помощь заявителям в правильной подаче документов на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

В ходе вебинаров специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по различным услугам. Темы вебинаров включают:

- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор (с 09:00 до 10:00). - Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (с 10:00 до 11:00). - Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (с 11:00 до 12:00). - Внесение в Реестр действующих пропусков для грузового автотранспорта (с 12:00 до 13:00). - Согласование схем транспортного обслуживания территорий (с 13:00 до 14:00).

и многое другое.

Подробности и регистрация доступны по ссылкам:

