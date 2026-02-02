Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 4 февраля

Фото: Минтранс Подмосковья

Специалисты Министерства транспорта Московской области проведут серию вебинаров, чтобы помочь заявителям корректно подать документы на региональном портале госуслуг. Вебинары запланированы на среду, 4 февраля.

В ходе онлайн-встреч специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по различным услугам.

Среди тем вебинаров:

