Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 4 февраля
Специалисты Министерства транспорта Московской области проведут серию вебинаров, чтобы помочь заявителям корректно подать документы на региональном портале госуслуг. Вебинары запланированы на среду, 4 февраля.
В ходе онлайн-встреч специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по различным услугам.
Среди тем вебинаров:
- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00.
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования — с 10:00 до 11:00.
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00.
- Внесение в Реестр действующих пропусков для грузового автотранспорта — с 12:00 до 13:00.
- Согласование схем транспортного обслуживания территорий — с 13:00 до 14:00.