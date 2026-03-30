Вебинары Минтранса Подмосковья помогут правильно подать документы на госуслугах

В первый день апреля специалисты Министерства транспорта Московской области проведут серию вебинаров, чтобы помочь заявителям корректно оформить документы на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Вебинары будут освещать важные аспекты подачи заявок, требования к документам и распространенные причины отказов.

Запланированы следующие темы вебинаров:

* Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00. * Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00. * Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00. * Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00.

Полный список вебинаров и ссылки для подключения доступны по следующим адресам:

Вебинары министерства проходят регулярно по средам.