Вебинары Минтранса Подмосковья помогут правильно подать документы

На вебинарах заявителям расскажут, как оформить заявку на нужную услугу, какие требования предъявляются к документам, а также объяснят, почему могут отказать в предоставлении услуг.

Список тем и ссылки на вебинары:

- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/7145770572). - Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995). - Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047). - Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2904865009).