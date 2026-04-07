Вебинары Минтранса Подмосковья помогут правильно подать документы
В среду, 8 апреля, специалисты Минтранса Московской области проведут серию вебинаров. Они помогут жителям региона правильно подать документы на портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.
На вебинарах заявителям расскажут, как оформить заявку на нужную услугу, какие требования предъявляются к документам, а также объяснят, почему могут отказать в предоставлении услуг.
Список тем и ссылки на вебинары:
- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/7145770572). - Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995). - Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047). - Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2904865009).