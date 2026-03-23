Вебинары Минтранса Подмосковья помогут правильно подать документы

В среду, 25 марта, специалисты Министерства транспорта Московской области проведут серию вебинаров, чтобы разъяснить заявителям порядок подачи документов на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Эксперты расскажут о требованиях к документам, алгоритме подачи заявок и частых причинах отказа в услугах.

Список вебинаров:

* Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/7145770572)). * Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995)). * Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047)). * Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2904865009)).

И еще ряд других тематических вебинаров в течение дня.

