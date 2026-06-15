Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 17 июня

Фото: Минтранс Подмосковья

В среду, 17 июня, Минтранс Московской области проведет серию онлайн-консультаций для жителей региона. Вебинары направлены на помощь в получении услуг через портал госуслуг. Участники смогут узнать о требованиях к документам, ошибках при подаче заявок и причинах отказов.

Консультации охватывают различные темы, включая согласование размещения инженерных коммуникаций, выдачу разрешений на перевозки пассажиров, оформление пропусков на МКАД и многое другое. Расписание вебинаров:

Для получения полной информации и доступа к вебинарам следует посетить сайт.

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