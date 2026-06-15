Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 17 июня
В среду, 17 июня, Минтранс Московской области проведет серию онлайн-консультаций для жителей региона. Вебинары направлены на помощь в получении услуг через портал госуслуг. Участники смогут узнать о требованиях к документам, ошибках при подаче заявок и причинах отказов.
Консультации охватывают различные темы, включая согласование размещения инженерных коммуникаций, выдачу разрешений на перевозки пассажиров, оформление пропусков на МКАД и многое другое. Расписание вебинаров:
- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00.
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00.
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00.
- Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00.
Для получения полной информации и доступа к вебинарам следует посетить сайт.