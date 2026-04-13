Вебинары Минтранса Подмосковья: как правильно подать документы онлайн

Специалисты Министерства транспорта Московской области проведут серию вебинаров для пользователей регионального портала госуслуг uslugi.mosreg.ru. Мероприятия запланированы на среду, 15 апреля. Участникам расскажут о требованиях к подаче документов и оформлении заявок, а также помогут избежать ошибок, которые часто допускают заявители.

Доступны следующие вебинары:

* Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/7145770572) * Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995) * Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00. [Ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047)

И другие. Полный список доступен на сайте Министерства транспорта Московской области.