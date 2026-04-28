Вебинар по вопросам земли и имущества проведут в Подмосковье
Министерство имущественных отношений Московской области продолжает серию обучающих вебинаров. Жители и представители бизнеса региона могут получить квалифицированную помощь по вопросам земли и имущества, не выходя из дома или офиса.
Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил: «Вебинары — это эффективный инструмент для взаимодействия с гражданами и предпринимателями. Мы подробно разбираем самые востребованные государственные услуги, рассказываем о типовых ошибках при подаче документов и причинах отказов».
Очередной вебинар состоится 6 мая в 13:00. В прямом эфире сотрудники министерства разберут ключевые земельные услуги, которые вызывают наибольший интерес у заявителей. Участники смогут задать свои вопросы и получить развернутые ответы от экспертов.
Вебинары будут посвящены следующим видам земельных услуг:
- выдача разрешений на использование земельных участков;
- выдача разрешений на размещение объектов;
- выписки из реестра муниципальной собственности;
- информация об объектах недвижимости для сдачи в аренду;
- отнесение земель к определенной категории;
- перевод земель из одной категории в другую;
- предоставление земельных участков в собственность бесплатно;
- установление сервитута и другие.
Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо:
- Быть зарегистрированным пользователем регионального портала госуслуг.
- Перейти в раздел «Земля».
- Выбрать интересующую государственную или муниципальную услугу Минимущества.
- В разделе «Мероприятия» нажать кнопку «Перейти» и пройти регистрацию, указав свое имя и адрес электронной почты.
Трансляция будет проходить на платформе webconf.mosreg.ru.