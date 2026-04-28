Вебинар по вопросам земли и имущества проведут в Подмосковье

Министерство имущественных отношений Московской области продолжает серию обучающих вебинаров. Жители и представители бизнеса региона могут получить квалифицированную помощь по вопросам земли и имущества, не выходя из дома или офиса.

Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил: «Вебинары — это эффективный инструмент для взаимодействия с гражданами и предпринимателями. Мы подробно разбираем самые востребованные государственные услуги, рассказываем о типовых ошибках при подаче документов и причинах отказов».

Очередной вебинар состоится 6 мая в 13:00. В прямом эфире сотрудники министерства разберут ключевые земельные услуги, которые вызывают наибольший интерес у заявителей. Участники смогут задать свои вопросы и получить развернутые ответы от экспертов.

Вебинары будут посвящены следующим видам земельных услуг:

выдача разрешений на использование земельных участков;

выдача разрешений на размещение объектов;

выписки из реестра муниципальной собственности;

информация об объектах недвижимости для сдачи в аренду;

отнесение земель к определенной категории;

перевод земель из одной категории в другую;

предоставление земельных участков в собственность бесплатно;

установление сервитута и другие.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо:

Быть зарегистрированным пользователем регионального портала госуслуг. Перейти в раздел «Земля». Выбрать интересующую государственную или муниципальную услугу Минимущества. В разделе «Мероприятия» нажать кнопку «Перейти» и пройти регистрацию, указав свое имя и адрес электронной почты.

Трансляция будет проходить на платформе webconf.mosreg.ru.