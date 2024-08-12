Вебинар по выбору бизнес-миссии проведут в Подмосковье 15 августа

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Представители малого и среднего бизнеса Московской области смогут принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Поиск иностранных заказчиков промышленной продукции через бизнес-миссии». Мероприятие проведут 15 августа.

Организатором является Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Бизнес-миссия представляет собой поездку предпринимателей за границу для установления деловых контактов, поиска партнеров и продвижения их товаров и услуг на международном рынке. В ходе вебинара участникам расскажут, как эффективно подготовиться к таким поездкам, избежать возможных трудностей и повысить результативность деловых встреч.

Спикером мероприятия станет федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ и руководитель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей в Краснодарском крае Екатерина Балашова.

Вебинар пройдет в онлайн-формате 15 августа с 15:00 до 16:30. Для участия необходимо заранее оставить заявку по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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