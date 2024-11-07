Вебинар по вопросам налогообложения пройдет в Балашихе 15 ноября

Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области приглашает налогоплательщиков Балашихи на вебинар, посвященный изменениям налогового законодательства с 2025 года. Мероприятие пройдет 15 ноября 2024 года в 11:00 и станет отличной возможностью для граждан и бизнеса узнать актуальную информацию о предстоящих нововведениях.

Вебинар проведет начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Московской области Виталий Пыркин. Участники смогут задать вопросы в письменном виде в чате во время трансляции. Для участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке: https://www.rsnmo.ru.

Модератором мероприятия выступит председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков Вадим Винокуров. Вебинар является частью цикла практических конференций «Онлайн-университет налоговой грамотности», который организует УФНС совместно с Общественным советом при УФНС России по МО.

Миссия данного университета заключается в повышении уровня налоговой культуры и грамотности среди населения и представителей бизнес-сообщества. Программа включает образовательные инициативы, направленные на глубокое понимание налоговой системы и законодательства Российской Федерации. «Мы стремимся стать мостом между налоговыми органами и налогоплательщиками, создавая платформу для открытого диалога и обмена знаниями», — отметил Вадим Винокуров.

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