Вебинар по развитию экспорта проведут для подмосковных предпринимателей 30 июля

Вебинар по развитию экспорта для представителей малого и среднего бизнеса проведут в Подмосковье. Специалисты Российского экспортного центра расскажут предпринимателям, как получить льготное финансирование от банков.

Как пояснили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, организует бесплатный урок, который пройдет 30 июля в онлайн-формате, Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Предпринимателям расскажут об особенности привлечения кредитования и работы с банковскими гарантиями, а также о преимуществах, которые получают экспортеры при работе с гарантиями в пользу налоговых.

Каждый участник встречи сможет составить для себя чек-лист по бизнес-процессам для экспорта, а также задать вопросы экспертам.

Вебинар пройдет с 11:00 до 13:00, предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда.

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