Вебинар по маркировке продуктов пройдет в Подмосковье 4 февраля

Предпринимателей Московской области приглашают на вебинар по маркировке товаров. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья совместно с представителями системы «Честный знак» проведет семинар в формате видеоконференции 4 февраля в 12:00.
Национальная система цифровой маркировки товаров «Честный знак» позволяет государству проследить путь продукции от производителя до прилавка магазина. Ее главная цель — защита потребителей от подделок.
На вебинаре эксперты расскажут о необходимых действиях по подготовке к обязательной маркировке, напомнят этапы введения требований, а также технические решения. Помимо этого, предприниматели узнают об ответственности за несоблюдение правил.
Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо подать заявку по ссылке.
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