Вебинар по экспорту в страны Ближнего Востока пройдет в Подмосковье 17 июля

Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар «Экспорт промышленной продукции в страны MENA». Обучение состоится 17 июля, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Регион MENA, включающий страны Магриба и Ближнего Востока, — это 355 миллионов человек населения. Рынок обладает большим потенциалом для экспортеров.

На вебинаре эксперты обсудят особенности региона на примере сотрудничества с Турцией, Ираном и Саудовской Аравией. Участники узнают о сертификации товаров, логистике и оплате продукции через третьи страны, а также о ведении переговоров с клиентами из стран MENA.

Вебинар пройдет 17 июля, начало в 15:00. Необходимо оставить заявку для участия на сайте exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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