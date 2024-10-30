Вебинар по экспорту в Египет проведут для подмосковных предпринимателей

Российский экспортный центр проведет для предпринимателей Подмосковья вебинар 31 октября. Специалисты расскажут, почему стоит выбрать Египет в качестве экспортного направления, а также предложит варианты преодоления возможных трудностей в международной торговле.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, зарегистрироваться для участия в вебинаре можно на сайте Российского экспортного центра.

Участники на вебинаре «Египет как ворота в Африку» узнают о торгово-экономических перспективах Египта и познакомятся с нюансами местного законодательства в сфере торговли.

В ведомстве напомнили, что для подмосковных экспортеров работают чат, в котором регулярно публикуется актуальная информация о мероприятиях по развитию экспорта, аналитические отчеты о перспективных рынках, а также информация о бизнес-миссиях, выставках и вебинарах.