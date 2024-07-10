Вебинар об экспорте в СНГ пройдет для предпринимателей Подмосковья

Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар «Экспорт промышленной продукции в страны СНГ». Обучение состоится 11 июля.

Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что спикером станет собственник компании «Нера Консалт» Анна Руднева. Она расскажет о действующих правилах вывоза промышленной продукции в страны СНГ, про временные экспортные пошлины и особенности отгрузки через третьи страны.

Вебинар пройдет 11 июля с 15:00 до 16:00. Предварительно необходимо оставить заявку на сайте exportmo.ru. Регистрация открыта до 10:00 11 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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