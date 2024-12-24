Вебинар об экспорте продукции во Вьетнам пройдет в Подмосковье 14 января

Производителей агропромышленного комплекса Московской области приглашают на вебинар «Начало экспорта во Вьетнам в 2025 году. Изменения в условиях торговли и новые перспективные ниши». Мероприятие пройдет 14 января с 10:00 до 12:00.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что экспортерам разъяснят процесс подготовки и адаптации товаров и услуг к рынку, расскажут о его ключевых особенностях, а также о правилах сбыта и реализации импортной продукции в стране.

Помимо этого, предприниматели узнают об основных аспектах заключения сделок. Специалисты поделятся методиками взаимодействия с потенциальными покупателями и остановятся на этике делового общения. Присоединиться к вебинару можно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.