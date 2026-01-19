Вебинар о защите интеллектуальной собственности проведут в Подмосковье 28 января

Бесплатный вебинар для предпринимателей проведут в Подмосковье 28 января. Его посвятят защите интеллектуальной собственности.

Вебинар проведет центр «Мой бизнес». На нем расскажут об авторском праве, программах для ЭВМ и патентах. Участники узнают о значении регистрации прав на интеллектуальную собственность и ее влиянии на развитие бизнеса.

Спикером мероприятия станет генеральный директор компании «ПроБренд» Александр Воронов.

Вебинар состоится 28 января в 11:00. Подключиться можно по ссылке. Участие бесплатное.

Узнать больше о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционном портале.